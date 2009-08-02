В Ровно еще ждут Кирилла

Журналисты, сопровождавшие патриарха Кирилла в поездке, все еще ждут Его Святейшество в Ровно. О том, что патриарх не приедет в этот город, они узнали уже на месте.

Официальной информации о дальнейших передвижениях патриарха по Украине пока нет.

"Мне представляется, что все вопросы журналистам в такой ситуации правильнее было бы адресовать украинским властям, потому что изменения в маршруте произошли не по нашей вине", - сказал РИА Новости председатель синодального информационного отдела Московской патриархии Владимир Легойда.

Среди встречавших патриарха в аэропорту был католический священник, возглавляющий католическую общину города Ровно, и около десяти его прихожан. Они были дружелюбно настроены и, так же как и православные, разочарованы тем фактом, что патриарх Кирилл не прилетел.