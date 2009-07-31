Глава Севастопольского горсовета настаивает, что покушение готовилось

Председатель Севастопольского городского Совета Валерий САРАТОВ заявил, что получил информацию о готовящемся на него покушении от бывшего работника спецслужб.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольского горсовета.

По словам В.САРАТОВА, он получил информацию о готовящемся на него покушении от бывшего работника спецслужб, «которому не доверять нельзя, тем более, он еще раз подтвердил свои сведения».

После этого, отметил председатель горсовета, он как «любой нормальный человек, налогоплательщик, написал заявление в нашу милицию, не делая никаких заявлений, не проводя никаких пресс-конференций, чтобы работники правоохранительных органов спокойно разобрались по факту».

Кроме того, по словам В.САРАТОВА, «в Киеве по просьбе представителя Управления по борьбе с организованной преступности прокомментировал ситуацию, написал соответствующее заявление». «Все то, что дальше произошло (очевидно, имеются ввиду появившиеся сообщения в СМИ со ссылкой на источник в УМВД в городе Севастополе - УНИАН), для меня в определенной степени неожиданность, потому что собирала и давала информацию уже милиция в городе Киеве. Почему это было сделано, комментарии нужно взять у нее», - сказал В.САРАТОВ.

Вместе с тем, по словам руководителя Севастопольского горсовета, он «сделал вывод, что заявление написал не зря». «В данной ситуации вопрос не в САРАТОВЕ, вопрос в Севастополе, как он должен жить, по каким принципам и каким будет будущее нашего любимого города», - убежден глава горсовета.

Как сообщал УНИАН, по данным Управления внутренних дел МВД Украины в городе Севастополе, 27 июля В.САРАТОВ направил в местную милицию заявление о том, что на него готовится покушение.

Как отметили в милиции, в заявлении председателя Севастопольского горсовета сообщается, что ему из нескольких источников стало известно о подготовке покушения на его жизнь. Заказчиком, по мнению В.САРАТОВА, является один из высокопоставленных чиновников в Севастополе, в заявлении он указывает фамилию этого чиновника, отметили в милиции.