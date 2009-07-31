В Киеве закрывают бюветы из-за долгов за обслуживание

В двух из десяти районов Киева - Днепровском и Деснянском – АК «Киевводоканал» закрывает бюветы из-за существующего долга районных администраций за обслуживание скважин.

Об этом пишет газета «Сегодня» в № 162 от 31 июля 2009 г.

«Сейчас мы отключаем все бюветы в Днепровском и Деснянском районах — райадминистрации не рассчитались за обслуживание. Мы предупредили и РГА, и мэрию, но пока нет реакции. Потом, наверное, будем отключать другие районы-должники, возможно, частично», - рассказал газете директор департамента водопроводного хозяйства «Киевводоканала» Владимир ДРАГАН.

По его словам, общий долг райадминистраций перед «Киевводоканалом» за бюветы - 1 млн. 600 тыс. грн. Обслуживание одного бювета стоит 2,5-3 тыс. грн. в месяц.

В «Киеводоканале» заявляют, что вскоре могут внедрить в жизнь старую идею - сделать воду из бюветов платной.

«Такие предложения поступают со стороны руководства «Киеводоканала», да и в мэрии, вроде, поддерживают. Правда, распоряжений по этому поводу пока нет», - рассказал начальник службы соцразвития и хозяйственного обеспечения «Киевводоканала» Федор СУДНИЦЫН.

Издание пишет, что пока стоимость бюветной воды в «Киевводоканале» не подсчитывали, но говорят, что стоимость воды из бювета может равняться стоимости холодной воды в квартире. По новым тарифам, это 3,02 грн. за кубометр, то есть 10-литровое ведро бюветной воды может стоить всего 3 копейки.

В мэрии не исключают, что возможно на на бюветах установят счетчики воды.

«Да, мысли есть, но хочу подчеркнуть, что окончательного решения еще не принято»,— сказал нам заммэра Анатолий ГОЛУБЧЕНКО. По его словам, с нынешней ситуацией с закрытием бюветов будут разбираться сами районы.

Как сообщал УНИАН, “Киевэнерго” из-за долгов угрожает с 5 августа отключить “Киевводоканалу” насосные агрегаты, которые обеспечивают подачу потребителям холодной воды. По данным АК “Киевэнерго”, компания требует от «Киевводоканала» немедленно заключить договор об эксплуатации насосного оборудования и оплатить долг в размере 50 млн. грн. за его использование.