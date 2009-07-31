ЧФ увольняет работников открыто, а новых берет тайком

Руководство Севастопольского городского центра занятости обеспокоено неполнотой информации, предоставляемой Черноморским флотом России о принятых на работу жителях города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности директора Севастопольского центра занятости Александр ШАПИРО в интервью телеканалу «Бриз».

По словам чиновника, командование российского ЧФ предупредило городскую службу занятости о высвобождении в связи с происходящим реформированием структур флота «около 7 тысяч сотрудников ЧФ РФ, и 1600 из них уже сокращены».

«На сегодняшний день к нам из бывших рабочих и служащих ЧФ РФ за помощью обратились и уже получают пособие и весь спектр социальных услуг более 300 человек», - добавил А.ШАПИРО.

Вместе с тем, по его словам, «настораживает следующая ситуация: по состоянию на 1 января в штатах ЧФ РФ числилось 17,5 тысяч рабочих и служащих. Сокращено с начала года, как я говорил, около 1600 человек. Но сейчас, по состоянию на 1 июля, опять-таки в штатах ЧФ РФ числится 17 тысяч человек». То есть, «если отнять от 17,5 тысяч 1600 человек, то будет меньше 16 тысяч. Но почему тогда цифра 17 тысяч?! Значит, идет прием на работу на ЧФ РФ. Об этом приеме мы не знаем. Нам официально отчитались о принятии на работу новых сотрудников только по 300 лицам», - сказал А.ШАПИРО.

По словам А.ШАПИРО, у него, «как у руководителя центра занятости, государственного служащего возникает вопрос о законности тех действий, которые совершаются администрацией ЧФ РФ». «Это проблема, которая нас беспокоит», - подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что в этом вопросе «есть другой аспект, как бы психологический: бывшие сотрудники частей и учреждений ЧФ РФ - люди достаточно хорошо оплачиваемые, они получают максимальный уровень пособий, который должен быть не выше средней заработной платы по региону, сейчас это около 1980 гривен. То есть, получая такое пособие, человек незаинтересован в своем быстрейшем трудоустройстве, поскольку средняя зарплата по предлагаемым вакансиям - 1080 гривен».