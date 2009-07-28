Беларусь хотела бы такой торговый режим с ЕС, как США, Канада и Япония

Беларусь хочет активнее сотрудничать с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции после заседания Тройки ЕС-Беларусь министр иностранных дел Беларуси Сергей МАРТЫНОВ.

“Две стороны понимают необходимость работать вместе и хотят активнее работать вместе”, - сказал он.

С.МАРТЫНОВ отметил, что у Минска, как и у Брюсселя, есть определенные ожидания относительно усиления двустороннего сотрудничества.

Отвечая на вопрос о перспективах упрощения визового режима и экономического сотрудничества, С.МАРТЫНОВ отметил, что упрощение визового режима является всегда приоритетным вопросом.

“Наши граждане не могут принять то, что они должны платить вдвое больше за визы, чем соседи, и проходить длительную процедуру (получения виз)”, - сказал он.

Относительно экономического сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом С.МАРТЫНОВ отметил, что Беларусь хотела бы получить такой торговый режим с ЕС, как США, Канада или Япония.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялось заседание Тройки ЕС-Беларусь на уровне министров иностранных дел.