Лучшие гостиницы Украины не подписывают договоры по Евро-2012

Владельцы самых лучших 5-звездочных гостиниц Украины – «Премьер-Палас» (Киев) и «Донбасс-Палас» (Донецк) - не хотят подписывать договора с официальным туроператором Евро-2012 компанией TUI Travel PLC.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО и Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО на рабочем совещании по подготовке инфраструктуры принимающих городов Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, прошедшем в Харькове 24 июля.

«Идет конфликт двух финансовых групп. Эти условия возникли не сегодня. Они (TUI и «Донбасс-Палас») раньше пытались сотрудничать, но не получилось. Поэтому сегодня идет чистая спекуляция, торговля по их давнишним связям, когда одна из сторон не выполнила свои обязательства», - объяснил ситуацию А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он сказал, что за счет спонсоров городской программы (подготовки к Евро-2012) гарантировал «Донбасс-Паласу» покрытие разницы в цене между предлагаемой гостиницей и той, которую хочет получить TUI под чемпионат.

По словам президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА, для размещения VIP-гостей Евро-2012 в Донецке УЕФА сегодня признает только отель «Донбасс-Палас». Он также подчеркнул, что TUI сегодня гораздо проще работать с польской стороной, чем с украинской, потому что та быстрее приспосабливается к европейским ценам.

В свою очередь, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что не может склонить «Премьер-Палас» к подписанию договора, так как собственники гостиницы просят приехать представителей TUI и хотят вести разговор с ними напрямую.

«А почему не приезжают представители TUI? Они приедут под конец срока (до которого Украина должна предоставить УЕФА отчет о готовности отелей) и все (собственники гостиниц) тогда будут вынуждены за один день подписывать соглашения на их (TUI) условиях», - считает А.ГОЛУБЧЕНКО.

В связи с этим Г.СУРКИС выразил готовность самостоятельно договориться с владельцем «Премьер-Паласа» относительно подписания договора с TUI.

Кроме того, Г.СУРКИС попросил мэров городов предоставить ему такие примеры, где TUI, по мнению украинских чиновников, «перегибает палку». После чего он намерен написать письмо президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ о том, что Украина не поддерживает такую позицию TUI.

В то же время Г.СУРКИС сообщил, что у УЕФА и фирмы TUI сегодня есть много вопросов, связанных с ценами на размещение в украинских гостиницах, потому что они не соответствуют европейским стандартам.