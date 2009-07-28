У милиции две версии подрыва автомобиля в Одессе

Эксперты-пиротехники проводят экспертизу, чтобы установить тип устройства, спровоцировавшего сегодня в 11.00 взрыв под днищем автомобиля «Вольво», арендованного Представительством по управлению коммунальной собственностью Одессы.

Об этом сообщила УНИАН сотрудник сектора по связям с общественностью Одесского горуправления внутренних дел Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

Криминалисты отрабатывают две версии взрыва, уточнил заместитель начальника горуправления милиции Владимир БОСЕНКО. Согласно первой, «это - хулиганская проделка, вторая версия связана со служебной деятельностью руководства Представительства по управлению коммунальной собственностью».

Как сообщал УНИАН, сегодня вследствие взрыва повреждён автомобиль одного из горуправлений. Взрывом поврежден бампер, решетка, повреждена часть стёкол «Вольво». Жертв нет - в 11.00, когда прогремел взрыв, в автомашине не было ни водителя, ни сотрудников горуправления.