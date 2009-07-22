Первые семь украинцев получили карточки на въезд в Польшу

Первые семь украинцев сегодня во Львове получили карточки участников малого приграничного движения с Польшей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА, эти документы львовянам официально вручил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ в присутствии И.ВАСЮНИКА и его польского коллеги Гжегожа СХЕТИНЫ.

Украинский вице-премьер назвал сегодняшнее событие позитивным примером украинско-польского стратегического партнерства. «Сегодня мы вводим в действие Соглашение о малом приграничном движении, чем на практике доказываем взаимную заботу об интересах обоих наших народов, многих тысяч граждан Украины и Польши», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он также отметил, что Украина ставит перед собой амбициозную задачу - до 2012 года добиться введения безвизового режима со странами Европейского Союза.

В свою очередь, Р.СИКОРСКИЙ заверил украинских коллег, что если бы все зависело от Польши, то между ней и Украиной уже действовал бы безвизовый режим. Он также добавил, что Польша постоянно лоббирует в ЕС вопрос полной либерализации визового режима Украины со странами ЕС.

По словам генерального консула Польши во Львове, до конца года консульство может выдать до 50 тысяч таких документов. Такую же работу ведет и консульство в Луцке.

Напомним, Соглашение о малом приграничном движении между Украиной и Польшей вступило в силу 1 июля 2009 года. Оно охватывает 30-километровую полосу по обе стороны границы, в которой живет 840 тыс. человек. С полученным разрешением, которое будет выдаваться сначала на два, а затем на пять лет можно неограниченное количество раз пересекать украинско-польскую границу и находиться в Польше до 90 дней на протяжении полугода, в т.ч. непрерывно после въезда - два месяца.