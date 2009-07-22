В Кировоградской области долги по зарплате чуть не дотянули до 50 млн.

В январе-июне 2009 года задолженность по выплате заработной платы в Кировоградской области увеличилась на 13 млн. грн. (38%) и на 1 июля составила 47,6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении труда и социальной защиты населения Кировоградской облгосадминистрации.

В частности, за полгода задолженность на экономически активных предприятиях возросла на 10,7 млн. грн. (на 43,6%) и составляет 35,3 млн. грн.; на предприятиях-банкротах – на 1,4 млн. грн. (16%) и составляет 10 млн. грн.; на экономически неактивных предприятиях – на 946 тыс. грн. (68%) и составляет 2,3 млн. грн.

На экономически активных предприятиях наибольшая сумма долга приходится на промышленность – 27 млн. грн. (76,6% к общей сумме). Задолженность на предприятиях строительства составляет 1,1 млн. грн., транспорта – 1,7 млн. грн., торговли – 1,4 млн. грн., в сельском хозяйстве – 137 тыс. грн.