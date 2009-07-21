В «Борисполе» задержали контрабанду на более чем 100 тысяч долларов
Пограничникам сообщили заранее
Сотрудники пункта пропуска „Борисполь” помешали попытке незаконной перевозки через границу драгоценных камней стоимостью свыше 100 тысяч долларов.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины, контрабанду переправлял наш 43-летний соотечественник, о возможной противоправной деятельности которого сотрудники Госпогранслужбы СБУ узнали заблаговременно. Когда мужчина прибыл в Украину из Амстердама, пограничники инициировали совместную с сотрудниками таможни углубленную проверку его вещей.
В багаже путешественника досмотровая группа выявила 8 запаянных пакетов с драгоценными камнями общим весом 2500 каратов. По предварительной оценке эксперта-геммолога, камни стоят около 100 – 125 тысяч долларов. Точная сумма их оценки будет названа после более тщательной экспертизы. Поскольку правоохранительные органы имели информацию о том, что контрабандист может также быть причастным к контрабанде наркотиков, на экспертизу также отправили таблетки и пакеты с кофе, которые он привез с собой из Голландии. После получения результатов экспертиз сотрудники СБУ будут решать вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.