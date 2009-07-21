В «Борисполе» задержали контрабанду на более чем 100 тысяч долларов

Сотрудники пункта пропуска „Борисполь” помешали попытке незаконной перевозки через границу драгоценных камней стоимостью свыше 100 тысяч долларов.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины, контрабанду переправлял наш 43-летний соотечественник, о возможной противоправной деятельности которого сотрудники Госпогранслужбы СБУ узнали заблаговременно. Когда мужчина прибыл в Украину из Амстердама, пограничники инициировали совместную с сотрудниками таможни углубленную проверку его вещей.

В багаже путешественника досмотровая группа выявила 8 запаянных пакетов с драгоценными камнями общим весом 2500 каратов. По предварительной оценке эксперта-геммолога, камни стоят около 100 – 125 тысяч долларов. Точная сумма их оценки будет названа после более тщательной экспертизы. Поскольку правоохранительные органы имели информацию о том, что контрабандист может также быть причастным к контрабанде наркотиков, на экспертизу также отправили таблетки и пакеты с кофе, которые он привез с собой из Голландии. После получения результатов экспертиз сотрудники СБУ будут решать вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.