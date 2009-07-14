В Киеве ловкачи нагрели руки на канализации на 700 тысяч

12:27, 14 июля 2009
Общество
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Возбуждено уголовное дело

В Киеве разоблачены сотрудники управления капитального строительства открытого акционерного общества, которые в декабре 2006 года получили почти 700 тыс. грн. бюджетных средств, предназначенных для проведения ремонтных работ городского канализационного коллектора, и использовали их не по назначению.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.

Следственным управлением ГУ МВД в городе Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины).

 

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