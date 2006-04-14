Монсеррат Кабалье посоветовала Гришко выспаться

20 апреля в Киеве состоится общий концерт Монсеррат Кабалье и Владимира Гришко. Певец же не может сосредоточиться на подготовке к концерту, поскольку имеет большие проблемы с финансированием своего проекта - фестиваля "Киевская Русь". А на него уже приглашены самые яркие оперные звезды. Гришко теперь имеет надежду лишь на Президента и меценатов.

Все же несколько общих репетиций звёзды провели в Барселоне и прима осталась довольна. Единственное, что она посоветовала коллеге, - не нервничать и хорошо выспаться перед концертом.

"Дело"