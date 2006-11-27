Губернатор Херсонщины утверждает, что ему подстроили аварию

Председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ заявляет, что в воскресенье, 26 ноября, он вместе с женой и сыном попал в искусственно созданную аварийную ситуацию на дороге с участием двух «КамАЗов» и BMW.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СИЛЕНКОВ сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Утверждать, что это было именно покушение, - не стану. Но то, что мне создавали условия для аварии, для серьезной аварии, очевидно», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

«Возвращаясь в область в воскресенье, 26 ноября, около 21.00 на собственном автомобиле с женой и маленьким ребенком, я возле Антоновского моста (мост через Днепр в пригороде Херсона - УНИАН) увидел несколько «КамАЗов», груженных металлоломом. Я позвонил начальнику УМВД и попросил проверить, куда в воскресенье ночью, в туман, могут двигаться семь машин с металлоломом. Потом, когда увидел, что машины начали движение, поехал за одной из них. Уже в самом Херсоне, возле кинотеатра «Спутник», меня блокировали два грузовика и черный BMW, который перекрыл левую сторону и начал «выдавливать» мой автомобиль на обочину, на деревья», - рассказал губернатор.

Б.СИЛЕНКОВ также сообщил, что аварии удалось избежать благодаря помощи правоохранительных органов, сотрудники которых задержали водителей «КамАЗов».

«Они уже дают объяснения о ситуации. Уже выяснилось, что фирма, которая перевозила металлолом, проводила эти операции нелегально – без лицензий. В свою очередь, я написал заявление в правоохранительные органы относительно инцидента», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

По его словам, за два дня до инцидента, в пятницу, руководство правоохранительных органов и спецслужб области сообщило ему о необходимости выделить ему охрану, в связи с имеющейся «определенной информацией» о возможности совершения противоправных действий в отношении него.

«Вообще, достаточно часто «КамАЗы» фигурируют в различных делах о покушениях на политиков в Украине. Это, вероятно, уже является какой-то отработанной технологией» - считает губернатор.