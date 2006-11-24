Завтра у Черновецкого день рождения

Завтра, 25 ноября, Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ исполняется 55 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, утром и днем мэр примет участие в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий. Свой день рожденья он планирует праздновать вечером в семейном кругу.

По информации пресс-службы, городской председатель сознался, что в этом году наибольшим подарком к его юбилею было рождение его третьего внука, которого назвали в его честь Леонидом. УНИАН также сообщили, что мэр не любит дорогих подарков, а отдает предпочтение цветам. Самые любимые у него белые и красные розы.

В администрации по случаю юбилея мэра никаких помпезных мероприятий не предусматривается.

В то же время, как отметили в пресс-службе, заместители городского председателя и другие руководители города планируют завтра вручить имениннику свои подарки и высказать пожелания. В частности, заместитель председателя КГГА Денис БАСС хочет подарить Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ старинную Библию.

Другой заместитель - Виталий ЖУРАВСКИЙ, который знает мэра уже около 10 лет и знает его вкус, готовит большой букет роз.

Заместитель Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, по информации пресс-службы, тоже подготовила подарок, но хочет, чтобы это было сюрпризом для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, поэтому никому не сообщает, что именно собирается подарить.

Сюрприз также подготовил заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, который не признался, что подарит, но сказал, что это будет «недорогой подарок, но от души». Первый заместитель Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО сообщил, что его подарок – “это профессиональная и ответственная работа, которая облегчит деятельность и жизнь мэра”.

Справка УНИАН. Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ родился 25 ноября 1951 г. в Харькове.

В 1977 г. окончил юридический факультет Харьковского юридического института.

В 1989 – 1996 гг. - основатель и президент концерна "Правэкс".

С 1996 г. по ноябрь 2006 г. - народный депутат Украины.