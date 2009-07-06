В Артеке начался XVII Международный кинофестиваль детского кино

В Международном детском центре «Артек» открылся XVII Международный кинофестиваль детского и молодежного кино с одноименным названием - «Артек».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, фестиваль начался 5 июля с пресс-конференции и премьерного показа для представителей средств массовой информации конкурсной ленты «Тайна Мунакра», совместного производства Франции, Великобритании и Венгрии.

Конкурсную программу, которая состоит из лучших фильмов для семейного просмотра, оценят сразу два жюри: профессиональное и детское. Президент профессионального жюри - народный артист Украины Александр БЫСТРУШКИН. В состав жюри вошли такие известные актеры и деятели искусств, как заслуженный артист России Игорь ВЕРНИК, заслуженный журналист Украины Светлана ЛЕОНТЬЕВА, кинорежиссер анимационного кино Иван МАКСИМОВ (Россия), режиссер и продюсер Оксана БАЙРАК (Украина), кандидат искусствоведения Ирина ЗУБАВИНА (Украина) и другие.

В состав детского жюри войдут юные зрители – более 3 тысяч детей, которые отдыхают в Международном детском центре «Артек».

Как отметили в Минсемьи, артековский кинофестиваль уникален тем, что это единственный в мире кинопраздник, конкурсную программу которого может одновременно увидеть такое огромное количество юных зрителей. Кроме того, организаторы фестиваля планируют ежедневно проводить с юными артековцами почти 40 мастер-классов. В частности, мастер-классы актерского мастерства для детей проведут Лев ДУРОВ, Марат БАШАРОВ, Ольга СУМСКАЯ, Ольга ПРОКОФЬЕВА, Руслана ПИСАНКА, Остап СТУПКА, Раиса НЕДАШКИВСКАЯ, Александр СТРИЖЕНОВ, Снежана ЕГОРОВА и другие.

XVII Международный кинофестиваль детского и молодежного кино продлится до 10 июля.