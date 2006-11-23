Адвокаты Курочкина просят Генпрокуратуру забрать дело у МВД

Адвокаты российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА намерены официально обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой забрать у Министерства внутренних дел для дальнейшего расследования материалы уголовного дела их подзащитного.

Об этом УНИАН сообщил один из защитников М.КУРОЧКИНА.

По его словам, адвокаты завтра утром намерены направить в Генпрокуратуру соответствующее ходатайство. Свою позицию они объясняют тем, что со стороны следователей МВД, которые ведут на данный момент это дело, были нарушены сроки содержания их подзащитного под стражей до избрания меры пресечения. По убеждению адвокатов, орган следствия не должен был удерживать М.КУРОЧКИНА под стражей дольше 48 часов.

Кроме того, на сегодня защитники еще не получили четкого ответа, были ли переданы Генеральной прокуратуре России материалы уголовного дела для того, чтобы она проводила необходимые следственные действия, поскольку М.КУРОЧКИН является гражданином РФ и постоянно проживает там.

Также одной из причин, которая побуждает адвокатов обратиться с соответствующей просьбой в Генпрокуратуру, являются «своеобразные взаимоотношения между КУРОЧКИНЫМ и ЛУЦЕНКО» (имеются в виду высказывания указанных лиц в отношении друг друга - УНИАН).

В связи с этим, как отметил собеседник агентства, у адвокатов есть сомнения в объективности расследования уголовного дела М.КУРОЧКИНА, если оно будет оставаться в производстве следователей МВД.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИНА задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева.

По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.

Сегодня, 23 ноября, Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения для М.КУРОЧКИНА - содержание под стражей. М.КУРОЧКИН будет находиться в Киеве в следственном изоляторе №13 два месяца.