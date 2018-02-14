Холодницкий: расследование дела, в котором фигурирует Труханов, займет четыре месяца

Глава САП добавил, что всего в этом производстве задержаны шесть человек, еще двое находятся в розыске.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий ожидает, что расследование дела по факту завладения средствами Одесского городского совета при приобретении зданий завода "Краян", в котором фигурирует Одесский городской голова Геннадий Труханов, завершится в течение трех-четырех месяцев.

Читайте такжеСАП просит арестовать мэра Одессы Труханова с правом внесения залога в 50 миллионов гривеньКак передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Детективы и прокуроры на совещании перед объявлением подозрения они убедили, что это производство они смогут завершить за три-четыре месяца. Я им верю, я надеюсь на быстрое расследование», - заявил он.

По его словам 2 ноября детективами НАБУ начато уголовное производство по факту завладения средствами местного бюджета, а именно Одесского городского совета при приобретении и передаче в коммунальную собственность помещений ГП "Завод" Краян ".

Он добавил, что 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении ряду должностных лиц Одесского городского совета, а также руководителям и учредителям некоторых предприятий в совершении преступления по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса ("завладение средствами путем злоупотребления служебным положением"; фиктивное предприятие"; "легализация доходов полученных преступным путем")

Холодницкий заметил, что «вчера были задержаны три человека, сегодня детективами НАБУ в аэропорту «Борисполь» были задержаны Одесский городской голова и его заместитель. Сейчас они в НАБУ, с ними проводятся следственные действия».

«Всего объявлено восемь подозрений, из них - пять человек должностные лица Одесского городского совета, двое руководителей и учредителей частных предприятий, которые были задействованы, по мнению следствия, по указанной схеме и оценщик, который делал оценку указанных помещений», - заявил он.

Кроме того, он отметил, что всего по этому производству задержаны шесть человек, «двух еще ищем».

Как сообщал УНИАН, сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о задержании мэра Одессы Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

13 февраля детективы бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и мэру.