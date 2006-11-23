«Укрзализныця» изменила телефоны киевской справки и заказов
16:45, 23 ноября 2006Общество
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С целью улучшения качества обслуживания пассажиров ГП «Украинский центр по обслуживанию пассажиров на железнодорожном транспорте Украины» принято решение о переходе на цифровую телефонную связь.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства, в этой связи изменены номера телефонов железнодорожной справочно-информационной службы в г. Киеве с 005 на 5037-005 и бюро заказов железнодорожных билетов в г. Киеве - с 050 на 5036-050.
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