На Днепропетровщине в больнице умерла 4-месячная девочка, родственники требуют от медиков объяснений

Ребенка привезли в больницу, а на следующее утро врачи зафиксировали смерть девочки.

В Днепропетровской области устанавливаются подробности трагедии в одной из инфекционных больниц.

На территории одной из больниц Кривого Рога погибла четырехмесячная девочка, передает Dnepr24.

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Бабушка погибшего ребенка, которую потрясло сообщение врачей, продолжает требовать от медиков объяснений. Как сообщается, у девочки поднялась температура, после чего ребенка привезли в отделение больницы.

На следующее утро врачи зафиксировали смерть девочки.

Как сообщал УНИАН, в "Окне жизни" в городской детской больнице Львова оставили младенца.