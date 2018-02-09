В "Окне жизни" в городской детской больнице Львова оставили младенца

Это уже второй случай оставления младенца в «Окне жизни» за время его функционирования. Впервые здесь оставили мальчика на праздник Николая – 19 декабря 2017 года. Сейчас мальчик переведен в дом ребенка.

Сегодня, 9 февраля, в «Окне жизни» больнице оставили девочку, возрастом 4 дня. Состояние девочки удовлетворительное, однако есть переохлаждение, и сейчас врачи ее обследуют и оказывают необходимую помощь.

Как сообщил главный врач городской детской клинической больницы Дмитрий Квит, на место происшествия вызвали соответствующие службы для составления акта о оставления ребенка, передает пресс-служба ЛГС.

Девочку оставили в «Окне жизни» в 16.30 час.

Со слов Дмитрия Квита, это уже второй случай оставления младенца в «Окне жизни» за время его функционирования. Впервые здесь оставили мальчика на праздник Николая – 19 декабря 2017 года. Сейчас мальчик переведен в дом ребенка.

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«Уже имеем второй случай, когда ребенка оставляют в «Окне жизни». То, что мы создали это окно, это является очередным шагом к формированию в обществе уважения к человеческой жизни, чтобы детей не выбрасывали, а давали им шанс на жизнь. И теперь имеем две спасенные жизни», - отметил Дмитрий Квит.

Напомним, «Окно жизни» в городской детской клинической больницы, что на ул. Пилипа Орлика, 4, открыли в марте 2017 года. Это специальный пункт, где женщина, которая хочет отказаться от новорожденного ребенка, анонимно может оставить свое дитя. Специальный бокс обустроили в корпусе отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, и здесь таких деток могут быстро обследовать и оказать всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости пролечить. Комната, в которой расположено «Окно жизни», оснащена всеми необходимыми предметами ухода. Для обустройства такого пункта из городского бюджета и бюджета больницы было использовано 70 тыс. грн.

Стоит отметить, что создание «Окна жизни» управлением здравоохранения города не означает одобрения намерения матери избавиться от своего ребенка в такой способ, ведь женщина должна рожать в надлежащих условиях и если на то есть причина – то отказываться и отдавать ребенка под опеку государства цивилизованно, однако в такой способ хотят предупредить случаи, когда младенцев оставляют в опасных местах и они погибают, а также помочь женщине избежать общественного осуждения.