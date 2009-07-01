Межбанковский доллар дошел до 7,75 гривень

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту. Торги по доллару США закрылись на уровне 7,7315/7,7570 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:45 Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH 7,6405 грн./долл., а также объявил о проведении интервенции по покупке и продаже валюты по курсу 7,61/7,65 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2470/0,2482 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2482/0,2492 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2483/0,2493 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль поднялся и составил 31,1425 рублей за доллар (+0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,40/1,41 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8410/10,8845 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх – 10,8860/10,9320 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились – 10,8610/10,9065 грн./евро.

По данным НБУ, сегодня на межбанке было куплено 176,494 млн. долл., продано – 177,317 млн. долл. по курсу 7,677531/7,67758 грн./долл. Евро было куплено в объеме 23,493 млн., продано – 31,645 млн. по курсу 10,881451/10,914591 грн./евро. Курс российского рубля сегодня на межбанке установился на уровне 0,2467/0,24841 грн./рубль. Всего было куплено 575,476 млн. рублей, продано – 388,279 млн. рублей.