В Черновцах задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр

Для обследования здания были эвакуированы около 450 человек.

В Черновцах полиция задержала мужчину по подозрению в ложном сообщении о минировании торгового центра.

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Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

В субботу, 10 февраля, неизвестный мужчина предупредил по телефону полицию об опасности взрыва в торговом центре. Правоохранители, обследовав здание и прилегающую территорию, не обнаружили никаких посторонних или взрывоопасных предметов. Для обследования помещения были эвакуированы около 450 человек.

Правоохранители через 2 часа после поступления ложного сообщения установили личность "шутника", которым оказался 45-летний житель областного центра.

Злоумышленника задержали, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Как объяснил задержанный правоохранителям, сообщение о взрывчатке было шуткой.

Правонарушитель помещен в изолятор временного содержания. По предварительным подсчетам, отметили в полиции, такие действия злоумышленника нанесли не менее полумиллиона гривень убытков.