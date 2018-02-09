Умерла мать лидера ТНМК Фагота

"Сегодня я увидел последнюю мамину слезу", - написал Фагот.

Ушла из жизни мать лидера популярной украинской группы ТНМК Олега "Фагота" Михайлюты. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сегодня я увидел последнюю мамину слезу", - написал музыкант, опубликовав фото Аллы Михайлюты в молодости и детстве. Он отметил, что его бабушка умерла в 1992 году, и "теперь они встретятся".

Ранее Фагот сообщал, что его 76-летняя мама тяжело болеет: "Моей маме сегодня 76 … уже практически год как она самостоятельно не встает с постели, но периодически рассказывает мне где она путешествует и с кем общается, сначала это пугало, но потом, когда несколько разных врачей вместе с рецептами посоветовали мне держаться, я стал погружаться в ее Миры и пытаться узнать о них больше", - рассказал музыкант.

Как сообщал УНИАН, недавно умер украинский космонавт Каденюк.