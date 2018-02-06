Подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской оставили под стражей

Суд удовлетворил ходатайство о проведении медобследования Россошанского.

Дмитрий Россошанский, который подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла Светлана Сапатинская - сестра правозащитницы Ирины Ноздровской, останется под стражей как минимум до 5 апреля, поскольку Обуховский районный суд Киевской области отказался изменить ему меру пресечения на более мягкую.

Об этом сообщил адвокат семьи Ноздровских Анатолий Худяков.

«Сегодня защита Дмитрия Россошанского заявила ходатайство об изменении меры пресечения ему с содержания под стражей на любую другую. Основанием для этого защита Россошанского назвала резкое ухудшение самочувствия Россошанского, ссылаясь на медицинскую справку, выданную еще в 2016 году. Согласно справке, у Россошанского гепатит С. Судья отказала в удовлетворении этого ходатайства», - сказал Худяков.

Кроме того, добавил он, защита Россошанского просила суд обязать следственный изолятор провести медицинское обследование Россошанского на предмет целесообразности содержания под стражей. Это ходатайство суд удовлетворил.

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Также Худяков отметил, что сегодня состоялось предварительное судебное заседание по делу о ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская. 15 февраля в 14.00 состоится судебное заседание по этому делу на стадии судебных слушаний.

Кроме того, Худяков, комментируя досудебное следствие по делу об убийстве Ирины Ноздровской, в котором подозревается Дмитрий Россошанский - отец Юрия Россошанского, отметил, что следствие продвигается, однако он не стал разглашать какие-либо детали, ссылаясь на тайну следствия. «Следствие движется, давайте будем ориентироваться на официальные новости», - сказал Худяков.

Также он сообщил, что сегодня на суде потерпевший Сергей Дуняк - отец сестер Ирины и Светланы - заявил, что не верит в то, что Россошанский-старший мог собственноручно совершить убийство. Его позиция основывается на том, что, по данным экспертов, Россошанский перенес инсульт, и поэтому он не мог сам полтора километра пронести тело Ноздровской от места убийства до реки, где был найден её труп.

Как сообщал УНИАН, 1 января в одной из рек в Киевской области нашли тело Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого. Женщина лично вела дело в суде о ДТП, в котором погибла ее сестра Светлана Сапатинская.

Ранее в Нацполиции и МВД подробно рассказали, как им удалось задержать подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Сообщалось, что правоохранители воссоздали весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения – от станции метро "Героев Днепра" до села Демидов на Киевщине. В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков прокомментировал задержание и заметил, что "доказательства более чем весомые".

Задержанным оказался отец Дмитрия Россошанского - Юрий. Он рассказал о подробностях совершенного преступления и подозреваемый арестован на 60 суток.