США надеются, что ЕС сможет помочь Украине с заполнением ПХГ

США очень надеются, что Европейский Союз сможет выработать план, который позволит европейским потребителям, европейским банкам помочь профинансировать заполнение украинских ПХГ. Об этом в эксклюзивном интервью еженедельнику «Комментарии:» сообщил уполномоченный представитель США по вопросам Евразийской энергетики Ричард МОРНИНГСТАР.

«Пока что такого соглашения нет, но мы знаем, что председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль БАРРОЗУ и его сотрудники напряжённо работают над этим. Ситуация, когда подача газа из России прекращается, представляет очень серьёзную проблему и для Европы, и для Украины. Поэтому очевидно, что Украине надо работать как с Европой, так и с Россией, чтобы такая ситуация не повторялась», - отметил Р.МОРНИНГСТАР.

Уполномоченный представитель США по вопроса Евразийской энергетики подчеркнул, что реформы газового сектора это сугубо внутреннее дело Украины, в которое никто не имеет никакого права вмешиваться извне. «Но если Киев обратится к нам за консультацией, мы будем рекомендовать проведение либерализации. Оздоровление рынка таким путём помогло бы избежать многих проблем, имевших место в прошлом. При этом мы отдаём себе отчет в сложности таких шагов. Для их осуществления нужна мощная политическая воля", - говорит Р.МОРНИНГСТАР. "И в политическом, и в гуманитарном аспектах непросто, скажем, решиться на переход к рыночному ценообразованию, которое может сделать тепло и энегрию попросту недоступными для менее зажиточной части населения. Значит, для того, чтобы избежать социальных потрясений, было бы целесообразно перейти от субсидирования компаний, которые реализуют газ собственной добычи на внутреннем рынке, к системе адресной помощи тем категориям потребителей, которые мирового уровня цен однозначно не выдержат", - сказал Р.МОРНИГСТАР.

Кроме того, оценивая перспективы работы американских корпораций в Украине, он отметил, что этому может очень поспособствовать возобновление деятельности в Украине правительственной Корпорации США по гарантированию частных инвестиций за рубежом (Overseas Private Investment Corporation - OPIC). «Надеемся, что соглашение, которое позволит OPIC вернуться к поддержке проектов в Украине, будет достигнуто в ближайшее время», - резюмировал Р.МОРНИНГСТАР.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса поставок газа в зимний период. Украина для решения проблемы с закачиванием газа в подземные хранилища газа хотела получить от европейских финансовых институций 4,2 млрд. долл. кредита.

Источники, близкие к переговорам, говорят, что Украина может получить около 2 млн. долл. кредита, но в обмен на осуществление структурных реформ в газовой отрасли.