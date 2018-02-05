В Харькове приговорили к пожизненному заключению убийцу-расиста

Также мужчину признали виновным в серии покушений на фоне расовой нетерпимости, в результате которых пострадало 6 человек.

В Харькове за совершение серии покушений, а также убийство из-за расовой нетерпимости суд приговорил 27-летнего мужчину на пожизненное заключение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 5 февраля, принял Дзержинский райсуд Харькова.

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По информации процессуального руководителя в уголовном производстве - прокурора местной прокуратуры Владлена Слона, обвиняемый приговорен к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы за совершение серии покушений на убийство по мотиву расовой нетерпимости, убийство и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 13, 14 ч. 2 ст. 115, п.п. 4, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура доказала в суде 4 покушения на убийство, совершенные в течение апреля-мая 2012 года. Во время нападений пострадало 6 человек.

По данным следствия, молодой человек еще с 2010 года начал интересоваться идеями нацизма, базовым постулатом которого является пропаганда расовой и национальной дискриминации и нетерпимости. Уже весной 2012 года он решил воплотить идеи учения в жизнь.

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Житель Дергачевского района у станций метро выслеживал африканцев или жителей арабских стран, которые, по его мнению, не смогли бы оказать значительного сопротивления. Злоумышленник преследовал их некоторое время, а потом в малолюдных местах нападал сзади с ножом. Все пострадавшие выжили в результате своевременно оказанной медицинской помощи.

Подсудимый довел до концая только одно нападение. В районе железнодорожной остановки «Северный пост» он нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, от которых тот скончался на месте. Причиной агрессии стало настойчивое желание жертвы угостить осужденного спиртным.

Уже после задержания, во время обыска дома у преступника, кроме литературы и символики, пропагандирующей нацизм, были найдены осколочно-фугасный снаряд и дымовая шашка.

Во время досудебного следствия молодой человек свою вину признал, но во время судебного разбирательства от своих показаний отказался и заверил, что давал их под давлением. Эти высказывания не нашли своего объективного подтверждения. На судебных заседаниях мужчина вел себя вызывающе и неадекватно, оскорблял участников процесса. По ходатайству прокуратуры суд назначил злоумышленнику судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой мужчина признан вменяемым.

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В ноябре 2013 года Дзержинский районный суд Харькова признал его виновным за серию покушений на убийство и хранение боеприпасов и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Прокуратура не согласилась с мягким наказанием и обжаловала приговор. Более 4 лет длились судебные тяжбы. Дело прошло апелляционную, кассационную и опять апелляционную судебные инстанции, после чего снова вернулось в районный суд.

Пока приговор не вступил в законную силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.

Как сообщал УНИАН, мужчина в Италии устроил стрельбу, в результате которой пострадали по меньшей мере трое. Все раненые стрелком лица были выходцами из африканских стран. Известно минимум о троих пострадавших. Полиция страны отмечает, что преступление может иметь расистские мотивы.