Cтоличные люксовые отели InterContinental и Fairmont вошли в Координационный Совет по казино

Совет по казино образован с целью создания более благоприятных условий для развития туристической индустрии Украины.

Вчера, 31 января 2018, столичные luxury отели InterContinental Kyiv и Fairmont Grand Hotel Kyiv заявили о начале сотрудничества с Коррдинационным Советом по социально ответственной легализации казино. Об этом сообщили журналистам представители Координационного Совета.

«Руководство InterContinental Kyiv приняло решение начать сотрудничество с Координационным Советом по социально ответственной легализации казино. Этот орган создан по решению ряда операторов отельного бизнеса и заинтересованных инвесторов с целью создания более благоприятных условий для развития туристической индустрии Украины, детенизации экономики и выполнения Украиной международных обязательств. InterContinental Kyiv заинтересован в реализации этих планов, поскольку создание безопасного профессионального казино позволит расширить спектр предоставляемых клиентам услуг», - прокомментировали новость в InterContinental Kyiv. Отель находится в самом сердце старого Киева, в «кольце» знаменитых православных храмов – Софийского собора, Михайловского Златоверхого монастыря и Андреевской церкви, 272 номера, включая апартаменты.

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«Fairmont Grand Hotel Kyiv намерен делегировать представителя в Координационный совет по социально ответственной легализации казино. Деятельность данной организации направлена на улучшение туристического имиджа Украины и создание дополнительных стимулов для развития связанных с этим отраслей экономики (отелей, ресторанного бизнеса). Перечисленные цели согласуются с текущей стратегией развития Fairmont Grand Hotel Kyiv, поскольку организация казино люксовых отелях обеспечивает расширение их функционала и повышение конкурентоспособности», - рассказали в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Отель расположен центре исторического района Подол на берегу Днепра, 258 гостевых номеров, включая люкс категории «Royal» и президентский номер люкс.

Как сообщалось ранее, Координационный совет по социально ответственной легализации казино начал работу в конце прошлого года. А его создание было инициировано 7 декабря на Ukrainian Gaming Summit Украинской ассоциации игрового бизнеса (УАИИ). В состав Координационного совета вошли одна из крупнейших в Украине гостиничных сетей Premier Hotels and Resorts, группа DCH (в состав активов входит международный аэропорт "Харьков", пятизвездочная гостиница и ряд объектов ресторанного бизнеса), другие заинтересованные компании соответствующего отраслевого профиля, потенциальные инвесторы, эксперты. Утвержденные цели работы: имплементация идеи социально ответственной легализации казино и ее законодательное закрепление, а также выполнение обязательств Украины перед МВФ в части легализации

Напомним, игорная индустрия в Украине находится под законодательным запретом с 2009 года. Эксперты оценивают ежегодные недополученные доходы бюджета от моратория на работу отрасли в миллиарды гривен.