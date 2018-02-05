Музыканта известной российской группы не пустили в Украину из-за гастролей в Крыму

Участник группы "А'студио" приезжал с гастролями в Крым в ноябре 2016 года.

Сотрудники пограничной службы в столичном международном аэропорту не пропустили в Украину российского композитора, члена группы "А'студио".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Читайте такжеВ "черный список" Минкульта угодили двое известных россиян

Так, вечером 4 февраля в аэропорту "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Фарнборо-Киев", сотрудники ДПС обнаружили гражданина РФ в отношении которого была информация о незаконных посещении им оккупированного Крыма.

В пограничной службе сообщают, что после проверки информации, выяснилось, что российский артист был с гастролями в Крыму в ноябре 2016 года.

Сейчас российскому артисту запретили въезд в Украину сроком на 3 года и отправили рейсом в Алматы.

Как сообщал УНИАН, ранее скандальному российскому рэперу запретили въезд в Украину.