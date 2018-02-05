Из-за скандального польского закона еврейский "Марш живых" могут перенести из Польши в Украину

Главный раввин Украины призвал перенести "Марш живых" в Украину, где также есть десятки мест, где евреи страдали и погибли.

Главный раввин Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Асман призвал правительство Израиля приостановить визиты молодежи в Польшу из-за недавно принятого польского закона о нацистских преступлениях.

Читайте такжеВ Польше заявили о готовности к диалогу по закону о запрете "бандеровской идеологии"Вместо Польши Моше Асман предлагает проводить эти мероприятия в Украине. Об этом говорится в открытом письме раввина к министру образования Израиля Нафтали Беннет, - сообщает издание «Иерусалим Пост».

На мероприятие, известное как международный «Марш живых», съезжалась еврейская молодежь из разных стран мира в Польшу и Израиль, чтобы изучать историю Холокоста.

Впрочем 1 февраля польский Сенат принял изменения в закон об институте национальной памяти, которые регламентируют тему Холокоста и других преступлений нацистской эпохи. Изменения предусматривают уголовное преследование и тюремное наказание до трех лет тем, кто обвиняет Польшу или ее сограждан в нацистских преступлениях.

В ответ на закон, который «запрещает говорить правду о том, что случилось во время Холокоста в Польше, я призываю вас отменить «Марш живых» для израильских школьников», - говорится в обращении Моше Асмана.

Как «главный раввин Украины я предлагаю провести в этом году «Марш живых» в Украине», - призвал он, добавив, что такой шаг усилил бы «наказание Польши», ведь израильская молодежь ежегодно тратит десятки миллионов долларов во время этих мероприятий в польских городах.

Раввин предлагает включить в программу “украинского марша живых» такие исторические места как «Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский концентрационный лагерь в Львове и десятки других мест, где евреи страдали и погибли».

Такое наказание, по мнению раввина, является соответствующим, потому что «существует серьезная обеспокоенность за антисемитизм против еврейских общин и институтов в Польше», - говорится в письме.

Кроме того, Моше Асман назвал закон, который запрещает фразу «польские лагеря смерти», «антисемитским законом, направленным на то, чтобы заставить молчать историю и очевидцев Холокоста».