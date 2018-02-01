Лицо денег: украинские художники создали из монет портрет Трампа (фото, видео)

Для создания работы художникам понадобилось три месяца.

Украинские художники создали пртрет американского президента Дональда Трампа из мелких монет.

Над изображением президента США пара художников работала три месяца, сообщает ТСН. В зависимости от освещения лицо Трампа может выглядеть гордым, детским, маниакальным или даже комичным. Художники говорят, что в портрете использовали мелкие деньги, чтобы показать, что можно быть богатым и дешевым одновременно.

Кстюм Трампа сделан из фишек для игры в покер, чтобы подчеркнуть азартность американского президента.

Раньше художники создали портрет Волидимира Путина, используя для этого пули. Этот портрет они назвали "Лицо войны". Для создания картины было использовано 5 тысяч патронов.

"На деньгах вы можете увидеть много лиц. Вы можете увидеть президентов, людей, имевших честь и достоинство, за которые они и получили место на них. Это как символ нации. И это означает, что деньги основаны на чести, но не то, что достоинство или честь основаны на деньгах", - рассказала художница Дарья Марченко.