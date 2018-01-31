Во Львове реставрируют самую маленькую Библию – размером со спичечный коробок (видео)

Книга попала в университетскую библиотеку в 1930-х гг. из коллекции известного библиографа Козибродского.

Во Львове начали реставрацию самой маленькой в мире Библии, которая по размеру совпадает со спичечной коробкой.

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Как говорится в сюжете ТСН, размеры Библии – всего 5,5 на 3,5 сантиметра. Выданное священное писание в 18 веке, таких в мире всего с десяток. Реставраторы говорят, что на работы потратят около полугода, ведь книгу надо полностью размонтировать, а затем вновь собрать воедино.

Печатная Библия была издана в Гааге в 1752 году, ее автор Дюбуа поместил в мини-формате краткое содержание Ветхого и Нового Завета.

«Это был период великих научных экспериментов, не только в науке, культуре, искусстве, эстетике. Впрочем, и в эстетике книги. Книга является оправленной согласно всем правилам и устоям того времени», – отметил директор библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко Василий Кмет.

Книга попала в университетскую библиотеку в 1930-х гг. из коллекции известного библиографа Козибродского. Таких миниатюрных Библий в мире около десятка, в Украине – это единственный экземпляр.