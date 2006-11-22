Погода на 23-27 ноября

23 ноября на территории Украины будет облачно. В южной части и восточных областях преимущественно без осадков. На остальной территории ожидается небольшой, днем в западных областях умеренный, дождь. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных, южных областях и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в восточных областях ночью будет от 4° мороза до 1° тепла, днем - 1-6° тепла; в южной части ночью - 5-10° тепла, днем - 11-16°; на остальной территории ночью - 1-6° тепла, днем - 6-11°.

24-25 ноября облачно с прояснениями. 24 ноября дожди, в южной части небольшие дожди (ночью в Крыму, Приазовье, восточных, а днем в западных областях без существенных осадков). 25 ноября в Украине без существенных осадков, лишь в восточной части небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, в западной половине с переходом в западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в восточной части и Карпатах ночью - 0-5° тепла, днем - 3-8°; на остальной территории ночью - 2-7° тепла, днем - 7-12°, в южной части - 10-15°, в Крыму - до 17°.

26-27 ноября без существенных осадков, лишь в восточных областях, а днем 27 ноября и в Крыму местами небольшие осадки. Температура 26 ноября ночью - 1-7° тепла, днем - 4-10°, на юге и крайнем западе страны местами - 12-14° тепла; 27 ноября - снижение температуры на 2-4°.

В Киеве и области 23 ноября облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью - 3-5° тепла, днем - 7-9°; по области ночью - 1-6° тепла, днем - 6-11°.

24 ноября дождь, 25 ноября без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом в западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, днем - 7-12°.

26-27 ноября без существенных осадков. Температура 26 ноября ночью - 2-7° тепла, днем - 5-10°; 27 ноября снижение температуры - на 2-4°.