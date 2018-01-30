Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" из-за накопленных с 2015 года огромных долгов

Луганское энергетическое объединение утверждает, что долг Попаснянского водоканала, который поставляет воду на оккупированную Луганщину, накопился со времени создания этого предприятия – с июля 2015 года.

Сегодня, 30 января в 11:08, Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) провело обесточивания Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окрестные населенные пункты.

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Как сообщает ЛЭО на своей странице в Facebook, причиной обесточивания является долг водоканала, что по состоянию на 30 января составляет около 173 млн грн.

«При этом долг сформировался как раз за счет долгов «ЛНР», так как 90 % воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию», – уточнили в ЛЭО.

Как отмечается в сообщении, долги Попаснянского водоканала постоянно растут. «Так, в декабре 2017 года водоканал потребил электроэнергии на 8 млн 810 тыс. грн, а оплатил – только 4 млн грн. В целом в 2017 году оплата водоканалом электроэнергии составила 52,5 млн грн. А начислено было больше 95 млн грн. То есть оплата составила всего чуть более 50% от начисления. Не лучше и в этом году – при потреблении электроэнергии в январе примерно на 9 млн грн, водоканал заплатил лишь около 4 млн грн», – рассказали в ЛЭО.

Луганское энергетическое объединение утверждает, что долг Попаснянского водоканала накопился со времени создания этого предприятия – с июля 2015 года "и уменьшить задолженность водникам не помогают ни наличные деньги от террористов, ни помощь от Луганской облгосадминистрации в размере около 100 млн грн, ни помощь от Международного комитета Красного креста, который в 2016 году уплатил за потребление водоканалом электроэнергии в октябре-ноябре – около 16 млн грн".

Луганское энергетическое объединение заявляет, что много раз обращалось в Попаснянский водоканал с требованием оплачивать поставки, потому что не может спонсировать это предприятие и его поставки воды в «ЛНР».

«Луганское энергетическое объединение настаивает на том, что электроснабжение нужно оплачивать в полном объеме. Именно из-за таких долгов наше стратегически важное предприятие уже целый год находится в глубоком хозяйственном кризисе, что уже привело к энергетическому кризису во всей Луганской области. И может зимой привести к техногенной катастрофе областного масштаба, что будет хуже, чем в Алчевске в 2006 году», – добавили в ЛЭО.