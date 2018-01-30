В "Борисполе" задержали вербовщика боевиков в террористические группировки

16:35, 30 января 2018
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеНа Харьковщине пограничники задержали россиянина, которого разыскивал ИнтерполОб этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. Сотрудники Госпогранслужбы предварительно установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки.

Иностранца пограничники сразу задержали и передали сотрудникам Нацполиции. О данном факте сообщено украинскому бюро Интерпола в Киеве.

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