СБУ задержала двух иностранцев, которых разыскивают Европол и Интерпол

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киевской области двух иностранцев, которые находятся в розыске Европола и Интерпола.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках партнерского взаимодействия с Национальной полицией и жандармерией Республики Франция Служба безопасности получила информацию о возможном пребывании в Украине гражданина Франции, приговоренного французским судом к семи годам лишения свободы за хищение у европейских компаний 200 миллионов евро. Мужчина более пяти лет скрывался от французского правосудия в некоторых европейских странах.

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ оперативно установили, что разыскиваемый три дня назад прибыл в Украину.

Правоохранители также идентифицировали и задержали другого иностранца, который "путешествовал" вместе с гражданином Франции. Он оказался одним из участников организованной преступной группировки и находится в международном розыске за совершенные в странах ЕС преступления.

Составлен протокол задержания.

Материалы дела переданы в органы прокуратуры для избрания задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей и последующей их выдачи Нацполиции и жандармерии Республики Франция.