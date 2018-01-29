Эпидемии кори нет: Борис Филатов проверил, как проходит вакцинация в медучреждениях Днепра

Статистика заболеваемости корью в Днепре такая: в городе зафиксировано 30 случаев.

Сейчас Центры первичной медико-санитарной помощи Днепра полностью обеспечены комбинированной бельгийской вакциной PRIORIX. 29 января мэр Днепра Борис Филатов проверил, как проводят вакцинацию.

Статистика заболеваемости корью в Днепре такова: в городе зафиксировано 30 случаев. Подавляющее большинство больных не имели прививок.

«Эпидемии кори в городе нет. Паника в средствах массовой информации – безосновательна. Но тот рост заболеваемости корью, я имею в виду сам город Днепр, привел к тому, что некоторые наши сограждане, которые отказывались от прививок, пересмотрели свою позицию. В настоящее время количество так называемых отказников значительно сократилось. Люди понимают, что с этими болезнями не шутят. На сегодня все наши городские лечебные учреждения обеспечены соответствующей вакциной бельгийского производства», – сообщил Борис Филатов.

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Чтобы донести необходимую информацию до горожан, Днепровским городским центром здоровья было напечатано тысячи информационных листовок и календарей прививок.

По словам главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Галины Даниленко, в январе этого года в ее медучреждении вакцинировали 635 детей. Лиц до 18 лет вакцинируют бесплатно. Для людей до 30 лет – предельного срока прививки – вакцины в Днепре стоят около 300 грн. Сейчас родители также могут обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы привить ребенка.

Специалисты отмечают: если невакцинированный ребенок контактировал с больным корью, его необходимо привить в течение первых 72-х часов.

Узнать, есть ли прививка, взрослые могут у участкового врача или в своих меддокументах, если они хранятся дома. Также можно сделать специальный анализ – врач подскажет, где и как.

Как известно, первыми симптомами кори является высокая температура, сильная головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз и сыпь на теле. В случае возникновения таких признаков необходимо немедленно изолировать больного и вызвать врача. Специфического лечения не существует. Единственный надежный метод профилактики – вакцинация.