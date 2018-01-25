В детских поликлиниках Одессы закончилась вакцина против кори

В частности, такая ситуация сложилась в поликлинике №3 на Еврейской, в поликлинике № 6 на Филатова и других учреждениях.

Читайте такжеВ Одесской области из-за вспышки кори и непогоды продлили школьные каникулы в 14 районахВ департаменте охраны здоровья Одесского горсовета «Думской» сообщили, что из 5 тыс. доз, дополнительно выделенных на область, 3 тыс. распределили на город, но с учетом ажиотажа вакцина уже закончилась.

Сейчас ждут новых поступлений. В настоящее время мэрия подала заявку в облздрав: на I квартал 2018 года необходимо еще 11 340 доз препарата «Приорикс».

«Граждане, которым не досталась вакцина, могут оставить свой номер телефона у педиатра, и как только препарат появится, их вызовут на прививку», - посоветовали в департаменте.

В начале недели глава Одесской областной госадминистрации (ОГА) Максим Степанов сообщил, что ОГА попросила у Министерства здравоохранения выделить еще 12 тыс. доз вакцины для Одесской области.