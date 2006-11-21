В центре Москвы застрелен банкир, сообщили РИА Новости в прокуратуре российской столицы.

"Убийство произошло на улице Новосущевская у дома 15/2", - сказала представитель прокуратуры.

По ее словам, неизвестный из пистолета выстрелил в совладельца коммерческого банка Спецсетьстройбанк Константина Мещерякова.

Прокуратура северо-восточного округа возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

"Следствие рассматривает все возможные версии преступления, в том числе профессиональная деятельность банкира", - отметил представитель прокуратуры.

Следственная группа проводит осмотр места происшествия.

РИА "Новости"