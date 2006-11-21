В центре Москвы застрелен банкир
23:42, 21 ноября 2006Общество
795 0
Возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство)
В центре Москвы застрелен банкир, сообщили РИА Новости в прокуратуре российской столицы.
"Убийство произошло на улице Новосущевская у дома 15/2", - сказала представитель прокуратуры.
По ее словам, неизвестный из пистолета выстрелил в совладельца коммерческого банка Спецсетьстройбанк Константина Мещерякова.
Прокуратура северо-восточного округа возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Следствие рассматривает все возможные версии преступления, в том числе профессиональная деятельность банкира", - отметил представитель прокуратуры.
Следственная группа проводит осмотр места происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter