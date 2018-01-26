Вятрович назвал "Иронию судьбы", Булгакова и Высоцкого "изысканными щупальцами русского мира"

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович сообщил, что не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как "совок" и московская церковь.

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Некоторые, как пишет он на своей странице в Facebook, более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные.

"Ирония судьбы", Восьмое марта, булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия", - отметил он.

Ранее Вятрович заявил, что период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией.