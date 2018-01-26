Вятрович назвал "Иронию судьбы", Булгакова и Высоцкого "изысканными щупальцами русского мира"
Вятрович назвал культуру фундаментом, на котором "каждый империализм возводит храм своего величия".
Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович сообщил, что не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как "совок" и московская церковь.
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Некоторые, как пишет он на своей странице в Facebook, более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные.
"Ирония судьбы", Восьмое марта, булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия", - отметил он.
Ранее Вятрович заявил, что период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией.