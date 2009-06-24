Кончаловский снимет фильм о Кучме

Известный российский кинорежиссер Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ приехал в Днепропетровск для съемок фильма о бывшем Президенте Украины Леониде КУЧМЕ.

Как сообщает информационное агентство «Новый мост», российский режиссер снимает документальный фильм о взаимоотношениях Украины с Россией, одним из главных героев которого является экс-Президент Л.КУЧМА. Об этом информационному агентству сообщил достоверный источник.

По словам собеседника, 22 июня А.КОНЧАЛОВСКИЙ и Л.КУЧМА в Днепропетровске посетили ГП ПО «Южный машиностроительный завод им. А. Макарова» с целью съемок материала для будущего фильма.

В то же время, в продюсерском центре А.КОНЧАЛОВСКОГО агентству подтвердили информацию о посещении Днепропетровска, но не подтвердили информацию о съемках фильма. По словам специалиста центра, режиссер посетил Днепропетровск в рамках рабочей поездки.

В данный момент не известно ни название фильма, ни дата его выхода, также нет данных и о финансовой стороне вопроса, отмечает "Новый мост".

Справка УНИАН. А.КОНЧАЛОВСКИЙ - российский сценарист, режиссер, продюсер, актер. Режиссер 23 фильмов, сценарист 28 фильмов, сыграл в 2 фильмах. Жанры: драма, мелодрама, триллер. Первый фильм снял в 1960 году, последний - в 2008 году.