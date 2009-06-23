«Альфе» хватает денег только на зарплату

Спецподразделению СБУ «Альфа», которое сегодня отмечает 15-летие, хватает финансирования только на выплату заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Заработная плата чрезвычайно низкая. По-видимому, самая низкая сейчас даже по сравнению с соседями (странами СНГ – УНИАН). Не говорю уже о странах - членах ЕС и странах - членах НАТО. Но, кроме зарплаты, нужно специальное снаряжение», - сказал он.

На уточняющее вопрос, хватает ли существующего финансирования для эффективного исполнения своих функций этим спецподразделением, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил: «Хватает только на зарплату, поэтому и к правительству на протяжении последнего месяца я обращался неоднократно с тем, чтобы все-таки рассмотрели возможность платить дополнительные расходы на специальное вооружение, спецтехнику. Они готовы физически, они готовы профессионально, но оборудование нужно дополнительное с тем, чтобы штурмовать (корабли, которые захватывают сомалийские пираты с украинцами на борту)».