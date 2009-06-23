Завтра в Украине - дожди и грозы

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях кратковременные грозовые дожди, местами сильные дожди, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 21-26° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18°).

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях отдельные грозовые дожди, на остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму до 35°. Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области в среду ожидаются отдельные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 28-30°.