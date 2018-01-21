Большие и маленькие: во Львове прошла выставка собак (фоторепортаж)
03:57, 21 января 2018
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В выставке приняли участие многие собаки разных пород: лабрадор ретривер, золотистый ретривер, акита и другие.
Во Львове 20 января прошла национальная выставка собак "Сказочный Львов".
В выставке приняли участие многие собаки разных пород: лабрадор ретривер, золотистый ретривер, акита, бульдог, шпиц, овчарка, хаски и другие.
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Выставка стала одной из первых в новом году.
Ранее во Львове открыли первый в Украине Центр усыновления беспризорных животных.
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