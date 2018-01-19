В Днепре после переохлаждения спасли пенсионера с температурой тела в 21 градус

В Днепре медикам удалось спасти пенсионера, который всю ночь пролежал на улице на холодной земле.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда старика привезли в больницу, температура его тела была ниже двадцати одного градуса. Такое переохлаждение считается несовместимым с жизнью.

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86-летнего бывшего военного на дворе нашла утром дочка, которая пришла к отцу. Он был без сознания. В критическом состоянии мужчину доставила «скорая» в областную больницу Мечникова. Здесь его в реанимации спасали с помощью системы воздушного обогрева. Это специальное одеяло, которое образует теплый кокон вокруг пациента и понемногу повышает температуру. Эту систему подарили больнице волонтеры.

Медики признают: все усилия все-таки дали результат. Угроза для жизни старенького уже прошла.

«Это чудо, которое возникает очень редко! Он пообещал нам, что больше не будет без дочерей выходить на улицу, будет пить таблетки от давления, потому что именно гипертонический криз дал такой удар, что он на время потерял сознание и едва не замерз», - говорит главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.