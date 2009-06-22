Оживление европейской экономики ожидается в 2010 году
08:26, 22 июня 2009Общество
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Прогноз главы Европейского центробанка
Оживление европейской экономики ожидается в 2010 году, заявил глава Европейского центрального банка Жан-Клод ТРИШЕ.
Как сообщает радио «Свобода», выступая в эфире французской радиостанции, он сказал, что для оживления европейской экономики не требуется дополнительного плана. По его словам, все необходимые меры по борьбе с кризи сом уже приняты.
Ж.-К.ТРИШЕ отметил, что условием для оживления европейской экономики в 2010 году является быстрое выполнение международным сообществом уже намеченного комплекса мер.
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