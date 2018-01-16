На Львовщине возле жилого дома образовался провал на месте бывшей нефтяной копанки (фото)

В Бориславе Львовской области на ул. В.Великого, 10, неподалеку от жилого дома образовался провал.

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На место происшествия выехали специалисты, передает ZIK со ссылкой на Бориславский горсовет.

По результатам обследования установлено, что это провалилась бывшая шахта глубиной до 10 м. Сейчас проводятся работы по ее обустройству в безопасное состояние.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине после незначительного землетрясения в ночь на субботу, 30 сентября, образовалась гигантская пропасть.