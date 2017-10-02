Очевидцы рассказали о землетрясении на Львовщине, в результате которого образовалась огромная пропасть (фото, видео)

На Львовщине после незначительного землетрясения в ночь на субботу, 30 сентября, образовалась гигантская пропасть.

Правда, толчки были настолько небольшой магнитуды, что сейсмологи не зафиксировали баллов землетрясения, а большинство жителей местных населенных пунктов (Трускавца, Дрогобыча и Стебника) даже не почувствовали его, передает ТСН.

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Очевидцы, которые не проспали землетрясение, рассказывают, что на самом деле трясло недолго. В домах вибрировала мебель, качались люстры на потолке.

Специалисты отметили, что, вероятнее всего, рухнула недействующая калийная шахта. В этой местности более полувека назад добывали калийную соль. А еще для этого края характерны карстовые пустоты.

Территория, где образоваласт пропасть, ограждена лентой. На месте круглосуточно дежурят правоохранители. А новообразованная пропасть стала достопримечательностью для местных - люди съезжаются к месту обвала, чтобы взглянуть на последствия землетрясения.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в ночь на 30 сентября произошло незначительное землетрясение. Подземные толчки были ощутимы в Дрогобыче, Трускавце и окрестных селах.