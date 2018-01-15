В Украине появилось два новых миллионера

В воскресенье 14 января 2018 два игрока сорвали в «Лото-Забава» по одному миллиону гривен, сообщает пресс-служба оператора государственных лотерей «М.С.Л.».

Первый приз в основном конкурсе «Велика гра» в размере 1 млн гривен достался игроку из города Киев, который приобрел выигрышный лотерейный билет №0418965 в «ЛОТО маркете», расположенном на ул. Жолудева, 4. Денежный приз победителю принесли три горизонтальные линии с одной подковкой, которые тот зачеркнул в своем билете.

Второй миллионер родился в городе Белая Церковь благодаря последнему розыгрышу новогодней акции «Даруйте казку собі та близьким». Счастливчик приобрел лотерейный билет «Лото-Забава» №0224536 с дополнительной комбинацией 76683354 в магазине «Спортлига», который расположен на улице Таращанская, 191-А. Напомним, что по условиям проведения новогодней акции «Даруйте казку собі та близьким», начиная с 17 декабря, в течение 5 тиражей среди игроков «Лото-Забава» разыгрывались дополнительные денежные призы на общую сумму в 3 000 000 гривен. Благодаря этому выиграть немалые деньги повезло игрокам из таких городов как: Городок (Хмельницкая область), Снятин (Ивано-Франковская область), Киев, Тернополь и Белая Церковь. Их выигрыши составляют 300 000, 400 000, 500 000, 800 000 и 1 000 000 гривен соответственно.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет обоих новоиспеченных миллионеров, приглашает их воспользоваться всеми преимуществами закрытого элитного «Клуба миллионеров «М.С.Л.» и принять участие в подарочной программе «Два дня из жизни миллионера».

Напомним, что 9-10 декабря 2017 года для участия в этой программе в Киев приехал главный победитель акции «Відірвись по-дорослому», посвященной празднованию 18-летия «Лото-Забава», Анатолий Павлюк из Ивано-Франковской области, который также сорвал свой миллион и стал новым участником «Клуба миллионеров «М.С.Л.».