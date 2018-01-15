Не все тарифы на внутриобластных маршрутах Житомирщины являются обоснованными – ОГА

Не все тарифы на внутриобластных маршрутах Житомирщины являются обоснованными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма ОГА.

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«Проверка расчетов относительно повышения тарифов на внутриобластных маршрутах началась – есть ряд неточностей и цифры, взятые «с неба»», - цитирует пресс-служба ОГА начальника управлиння промышленности, развития инфраструктуры и туризма Романа Крисюка.

По его словам, сейчас в области тщательно изучают пассажиропоток и проверяют обоснованность каждого тарифа. «Есть много вопросов до тех расчетов. Проверка уже начата и продолжается. Сейчас мы собираем по каждому перевозчику такую информацию. Также идет проверка пассажиропотока, от которого тоже зависит стоимость проезда», – отметил Крисюк.

По его словам, в облгосадминистрации состоялось совещание со всеми перевозчиками области, где их предупредили – Житомирская ОГА будет разрывать договоры с теми, кто незаконно повысил тарифы

«До 2015 года было Постановление Кабинета Министров Украины, которое давала полномочия областной администрации устанавливать или регулировать цены на тарифы на проезд в пригородном и междугородном внутриобластном транспорте. В 2015 году соответствующим Постановлением № 240 были отменены эти полномочия и, по сути, с этого же года областная администрация не регулирует этот вопрос. Перевозчик самостоятельно, согласно методическим рекомендациям и методики расчета тарифа, обсчитывал и вводил в действие путем информирования организатора пассажирских перевозок. Соответствующий тариф должен быть обоснованным», – напомнил одновременно Крысюк.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области проверяют расчеты тарифов на маршрутах частных перевозчиков. Все эти мероприятия проводятся за того, что в области с начала этого года отдельные перевозчики повысили стоимость проезда на некоторых маршрутах. Где именно и насколько выросла эта стоимость, и устанавливают специалисты.