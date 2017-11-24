В Житомире стоимость проезда в маршрутных автобусах подняли на 1 гривну

В Житомире стоимость проезда в маршрутных автобусах с 1 декабря вырастет на 1 грн - до 5 грн при условии, если все перевозчики к этому времени установят в транспортных средствах валидаторы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 24 ноября, Житомирским горисполкомом на внеочередном заседании.

Необходимость увеличения стоимости проезда члены исполкома объяснили тем, что в городе нужно привести в соответствие тариф на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования с экономически обоснованными расходами.

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«Решение принято с целью приведения в соответствие тарифа на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования с экономически обоснованными затратами, учитывая рост стоимости материальных ресурсов, горюче-смазочных материалов, технического обслуживания, ремонта подвижного состава и т.д.», - сообщили в пресс-службе горсовета.

В ведомстве уточнили, что учащиеся общеобразовательных учебных заведений будут платить в маршрутках меньше - 2 гривни за поездку.

При этом льготники будут ездить в маршрутках бесплатно с 10.00 до 16.00.

Как сообщал УНИАН, 13 октября этого года исполком Житомирского городского совета принял решение, согласно которому стоимость проезда в маршрутных автобусах снизили на 1 гривню - до 4 грн за поездку.

До этого в Житомире стоимость проезда в маршрутных автобусах в июне этого года была повышена на 66,7% - с 3 до 5 грн за поездку.